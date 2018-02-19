Парвиз Исмаилзаде назначен генконсулом Азербайджана в Батуми

19.02.2018 20:15 Президент Ильхам Алиев назначил Расима Рзаев послом Азербайджана в Иордании, сообщает сайт главы государства.



Кроме этого, президент назначил Парвиза Исмаилзаде генеральным консулом Азербайджана в Батуми (Грузия).



Соответствующие распоряжения И.Алиев подписал в понедельник.















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