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Парвиз Исмаилзаде назначен генконсулом Азербайджана в Батуми
19.02.2018 20:15
Президент Ильхам Алиев назначил Расима Рзаев послом Азербайджана в Иордании, сообщает сайт главы государства.
Кроме этого, президент назначил Парвиза Исмаилзаде генеральным консулом Азербайджана в Батуми (Грузия).
Соответствующие распоряжения И.Алиев подписал в понедельник.
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