Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Люксембурга

19.02.2018 20:41 20-21 февраля Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Великого герцогства Люксембург Жан Ассельборн.



Как сообщает МИД Грузии, в рамках визита глава внешнеполитического ведомства Люксембурга проведет встречи с премьер-министром, председателем парламента, министрами иностранных и внутренних дел.



В ходе встреч внимание будет заострено на важных вопросах двусторонних отношений и перспективах будущего, на отношениях Грузия – Евросоюз и Грузия –НАТО и текущих событиях в регионе.



После встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе состоится совместная пресс-конференция глав МИД двух стран.















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