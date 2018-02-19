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Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Люксембурга


19.02.2018   20:41
20-21 февраля Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Великого герцогства Люксембург Жан Ассельборн.

Как сообщает МИД Грузии, в рамках визита глава внешнеполитического ведомства Люксембурга проведет встречи с премьер-министром, председателем парламента, министрами иностранных и внутренних дел.

В ходе встреч внимание будет заострено на важных вопросах двусторонних отношений и перспективах будущего, на отношениях Грузия – Евросоюз и Грузия –НАТО и текущих событиях в регионе.

После встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе состоится совместная пресс-конференция глав МИД двух стран.






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