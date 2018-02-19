Минздрав рекомендует повторную прививку тем, кто не сможет получить справку о прививке в поликлинике

19.02.2018 21:04 По информации министерства здравоохранения, тем, кто не сможет получить свидетельство о прививке от кори, краснухи, свинки прививке в поликлинике, рекомендуется провести повторную прививку. Комментарий в министерстве сделали после того, как стало известно, что часть родителей сталкивается с проблемами при требовании соответствующего документа в поликлиниках.



Как заявила Первому каналу руководитель программ здравоохранения министерства Эка Адамия, в случае, если поликлиники не смогут выдать документацию, министерство будет принимать соответствующие меры.



«Очень важно, чтобы как родители, так и учреждения, очень серьезно относились к этой ситуации, так как мы стоим на пороге эпидемии кори. Необходимо выполнят те рекомендации, которые выдает министерство здравоохранения. Одной из таких рекомендаций была проверка статуса прививок детей. Соответственно, у всех родителей есть право прийти ту клинику, в которой сделали прививку ребенку и потребовать информацию о состоянии здоровья ребенка. Распространенная информация, что сложно получить документ, не может иметь массового характера. Возможно, эта проблема какого-либо конкретного учреждения. Рекомендация такова – нужно проверить статус всех детей о вакцинации и в случае, если прививки нет, ее нужно сделать», — заявила Эка Адамия.



По ее словам, прививки от кори, краснухи, свинки бесплатны для всех.



По словам главы программ здравоохранения, если невозможно найти документ, подтверждающий прививки, в таком случае рекомендована повторная вакцинация



«Если у учреждения есть проблема, и они не могут выяснить своими силами, пусть обращаются к министерству здравоохранения. Мы постараемся вмешаться и помочь им установить проблему в конкретной ситуации. Если невозможно установить статус прививки, например по тем лицам, которые не помнят, где проходили вакцинацию, или делали ли прививку вовсе, тогда им рекомендовано сделать повторную прививку от кори, краснухи, свинки», — — заявила Эка Адамия.



В школах и детских садах родителей попросили предъявить справки о прививках. Сегодня с 1tv.ge связались несколько родителей, которые заявили, что не смогли получить документацию в поликлиниках.















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