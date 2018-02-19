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Президент не удовлетворил несколько сотен положительных заключений по предоставлению гражданства - Цулукиани


19.02.2018   21:06
В связи с присвоением гражданства Грузии, президент отказался удовлетворять несколько сотен положительных заключений, написанных, составленных Агентством развития государственных сервисов, — об этом министр юстиции Тея Цулукиани заявила на встрече парламентского комитета по вопросам диаспоры.

«Президент Грузии не разделил наши положительные заключения. Несмотря на то, что несколько сотен из нескольких тысяч может показаться кому-то небольшим количеством, поверьте, это стало причиной объективного недовольства со стороны соответствующего лица. У таких лиц есть право, несмотря на отказ, вновь обратиться к государству через шесть месяцев», — отметила Тея Цулукиани.

По словам министра, с 15 января 2018 года министерство юстиции больше не может рассматривать заявления о гражданстве, так как в комиссии остался один член министерства, а большинство принадлежит президенту Грузии.

«Могу говорить о работе комиссии только как наблюдатель, однако мы больше не можем выполнять те обязательства, к которым обязывает нас закон, так как один наш член не может оказать влияние на комиссию», — отметила министр.







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