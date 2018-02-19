60% выявленных в германии грузинских преступников являются соискателями убежища - СМИ

19.02.2018 21:13 Федеральное правительство Германии выражает встревоженность большим количеством соискателей убежища из Грузии – подробную статью под таким названием публикует немецкое издания Die Welt.



Как пишет издание, из-за роста количества соискателей убежища из Грузии, министерство внутренних дел Германии рассматривает возможность задействования определенных мер как внутри страны, так и на уровне ЕС. По данным Die Welt, среди возможных мер рассматривается укрепление сотрудничества пограничной полиции, а также активизация возвращения граждан. Предварительная дискуссия по этому вопросу уже прошла с еврокомиссаром.



«Федеральное правительство Германии с самого начала колебалось, должны ли были предоставлять грузинам право на въезд в ЕС без виз в будущем? Правда, аргументы внешней политики были блестящими: у этой Кавказской республики были самые тесные связи с Западом, но в 2016 году, когда решение уже было принято, МВД предупреждало, что существуют риски, связанные с безопасностью. Международные криминальные группировки воровали. Особо проблемными были грузинские преступники.



Несмотря на это, проект не был остановлен, весной 2017 года визовый режим окончательно отменили, и теперь граждане Грузии могут ехать в ЕС легко, по биометрическому паспорту. Однако, в то же время, наряду с Францией, правительство Германии получило гарантию, что будет создан механизм чрезвычайной приостановки. Таким образом, во время определенных обстоятельств, безвизовый режим может быть пересмотрен, а в чрезвычайной обстановке – даже приостановлен.



Через год после упрощения путешествия, именно с этом мы имеем сейчас дело», — говорится в статье.



Как пишет издание со ссылкой на министерство внутренних дел Германии, в сентябре у Германии убежище попросили 238 человек, в октябре — 355, в ноябре – 444, в декабре – 522 и в январе – 745.



«Именно такое разворачивание событий, возможно, может оказать влияние на безвизовый режим с Грузией», — говорится в статье.



Депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС, эксперт в области внутренней безопасности Штефан Майер требует последовательного подхода для решения проблемы.



«Если эти события вовремя не остановятся, ЕС должен доказать, что он способен действовать и упразднить безвизовый режим», — заявил Майер.



Немецкий депутат называет нахальным и неприемлемым нарушение условий безвизового режима со стороны некоторых граждан Грузии. По его словам, они пытаются получить убежище в Грузии, чтобы воспользоваться системой здравоохранения страны, однако у их заявок нет шанса на успех.



«С учетом роста количества соискателей убежища в три раза за последние четыре месяца, пришло время действовать», — отмечает Штефан Майер.



Несколько дней назад Министр интеграции Северного Рейн-Вестфалия Йоахим Штамп уже обратился к федеральному правительству с просьбой принять меры. В письме Штампа говорилось, что вместе с ростом количества соискателей убежища, часть заявителей ведет преступную деятельность. Вместе с тем, увеличилось количество связанных с гражданами Грузии проблем в лагерях для беженцев.



По данным издания Die Welt 60% выявленных в Германии грузинских преступников являются соискателями убежища.















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