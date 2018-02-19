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Более 4,4 тысяч человек получили гражданство Грузии в 2017 году


19.02.2018   21:44
В 2017 году гражданство Грузии в исключительном порядке получили 4 тысячи 464 человека. Об этом сообщила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в парламенте на слушании комитета по вопросам диаспоры и Кавказа, где она представила отчет работы Агентства развития государственных сервисов в 2013-2017 годах.

«В 2017 году в исключительном порядке гражданство Грузии предоставили 4 тысячам 464 лицам. Эта цифра более или менее была такой же в течение последних четырех лет: в 2016 году — 4 тысячи 597, в 2015 году — 4 тысячи 290 и в 2014 году — 4 тысячи 567», — сказала Цулукиани.

Согласно действующему законодательству, вопрос предоставления гражданства Грузии решает президент страны. В этом ему помогает комиссия, работающая при Агентстве развития государственными сервисами министерства юстиции. В то же время глава государства может принять решение о предоставлении гражданства конретному лицу единолично, не ставя в известность комиссию.

Цулукиани отметила, что наибольшее количество иностранцев получили гражданство Грузии в 2013 году – в последний год президентства Михеила Саакашвили.
«Если взять период с 2006 года по сей день, то больше всего гражданство Грузии в виде исключения было предоставлено в 2013 году – его получили 9 тысяч 626 граждан», — отметила Цулукиани и подчеркнула, что президент Саакашвили «в обход министерства юстиции и служб безопасности предоставил грузинское гражданство более 1 тысяче лиц, в основном гражданам Турции, в рамках своей дискреции в обход госучреждений».

На втором месте по количеству иностранцев, получивших грузинское гражданство — 2011 год: по данным министра, тогда гражданами Грузии в исключительном порядке стали 8 тысяч 593 человека.
Выступая на комитетском слушании Цулукиани также отметила, что с 2013 по 2017 годы комиссия рассмотрела более 32 тысяч заявлений о предоставлении гражданства, из которых более 23 тысяч получили положительную рекомендацию.

Из более чем 23 тысяч заявлений 86% касались просьбы предоставить гражданство таким людям, которые родились в Грузии или были гражданами страны, но затем его утеряли.
Согласно законодательству Грузии, гражданство страны можно получить в обычном порядке – если иностранный гражданин живет пять лет в Грузии, знает грузинский язык, работает или у него есть имущество в стране.

Гражданство можно получить и в упрощенном порядке. Данное правило касается тех, кто вступил в брак с гражданином Грузии и живет в стране 2 года.

Гражданство Грузии в виде исключения дают тем, у кого есть заслуги перед государством или в этом заключается государственный интерес.

Кроме того, можно восстановить гражданство Грузии (когда человек отказался от грузинского гражданства добровольно и теперь его восстанавливает).

Последний способ получения гражданства – специальный. Он касается тех, кто родился в Грузии, но позже утерял гражданство ввиду определенных причин.

Решение о присуждении гражданства принимает президент Грузии по рекомендации Комиссии по вопросам гражданства. Комиссия принимает заявки иностранцев и в случае одобрения отправляет президенту на подпись.

Следует отметить, что согласно новой редакции конституции Грузии, для граждан станет допустимым наличие двойного гражданства – то есть если гражданин Грузии получит гражданство другой страны, он сохранит свой грузинский паспорт. Соответствующая норма будет задействована после намеченного на 21 марта принятия парламентом поправок в окончательном, третьем чтении.






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