|
Квирикашвили утвердил состав правления Фонда развития грузинского футбола
19.02.2018 22:21
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили утвердил состав правления Фонда развития грузинского футбола.
Согласно постановлению премьера, председателем правления фонда будет заместитель министра культуры и спорта Шалва Гоголадзе.
Членами правления являются:
Георгий Бакрадзе – заместитель министра культуры и спорта, заместитель председателя;
Мухран Шаматава — заместитель министра культуры и спорта, член правления;
Георгий Какауридзе – заместитель министра финансов, член правления;
Давид Муджири — генеральный секретарь Федерации футбола Грузии, член правления.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна