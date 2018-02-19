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Квирикашвили утвердил состав правления Фонда развития грузинского футбола


19.02.2018   22:21
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили утвердил состав правления Фонда развития грузинского футбола.

Согласно постановлению премьера, председателем правления фонда будет заместитель министра культуры и спорта Шалва Гоголадзе.

Членами правления являются:

Георгий Бакрадзе – заместитель министра культуры и спорта, заместитель председателя;

Мухран Шаматава — заместитель министра культуры и спорта, член правления;

Георгий Какауридзе – заместитель министра финансов, член правления;

Давид Муджири — генеральный секретарь Федерации футбола Грузии, член правления.






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