Квирикашвили утвердил состав правления Фонда развития грузинского футбола

19.02.2018 22:21 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили утвердил состав правления Фонда развития грузинского футбола.



Согласно постановлению премьера, председателем правления фонда будет заместитель министра культуры и спорта Шалва Гоголадзе.



Членами правления являются:



Георгий Бакрадзе – заместитель министра культуры и спорта, заместитель председателя;



Мухран Шаматава — заместитель министра культуры и спорта, член правления;



Георгий Какауридзе – заместитель министра финансов, член правления;



Давид Муджири — генеральный секретарь Федерации футбола Грузии, член правления.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

