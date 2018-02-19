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Еврокомиссия допустила вмешательство России в выборы евродепутатов
19.02.2018 22:30
Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал возможным вмешательство России в выборы депутатов Европарламента, которые пройдут в мае 2019 года, передает 19 февраля "Росбалт".
По его словам, Евросоюз предпримет все меры для противодействия дезинформации в СМИ и "фейковым новостям".
Так Схинас ответил на вопрос журналиста о том, осознает ли ЕК угрозу российского вмешательства в выборы на фоне соответствующих расследований в США.
"Мы не наивны, мы осознаем (ситуацию). Мы уже неоднократно обсуждали в этом пресс-зале нашу работу по противодействию фейковым новостям и дезинформации. Сейчас я не буду повторять это", — сказал он.
Для получения более подробных данных Схинас порекомендовал изучить ранее опубликованные документы о борьбе ЕК с дезинформацией.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о важности борьбы с "российским вмешательством" в политику других стран.
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