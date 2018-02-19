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В Тбилиси считают контрпродуктивным запрашивать сейчас членство в ЕС


19.02.2018   22:38
Правительство Грузии пока не планирует подавать официальный запрос о членстве в Европейском союзе, заявляет министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Мы считаем, что сейчас не время для этого, и на данном этапе это не принесет никаких результатов. Думаем, что наоборот, это будет контрпродуктивно", - сказал он в понедельник на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям, по вопросам диаспоры и Кавказа и интеграции с Европой.

По его словам, сейчас конкретные шаги правительства Грузии направлены на то, чтобы созрела политическая среда для позитивных решений, когда запрос может быть подан.






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