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В Тбилиси считают контрпродуктивным запрашивать сейчас членство в ЕС
19.02.2018 22:38
Правительство Грузии пока не планирует подавать официальный запрос о членстве в Европейском союзе, заявляет министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
"Мы считаем, что сейчас не время для этого, и на данном этапе это не принесет никаких результатов. Думаем, что наоборот, это будет контрпродуктивно", - сказал он в понедельник на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям, по вопросам диаспоры и Кавказа и интеграции с Европой.
По его словам, сейчас конкретные шаги правительства Грузии направлены на то, чтобы созрела политическая среда для позитивных решений, когда запрос может быть подан.
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