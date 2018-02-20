Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Встречи службы разведки и членов парламента будут носить перманентный характер - Сесиашвили


20.02.2018   11:04
Как заявил заявил председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, информационный встречи будут проходить раз в два месяца, чтобы у членов парламента была возможность получить исчерпывающую информацию о деятельности разведывательных служб.

«Эти встречи будут носить перманентный характер. Это будет хорошо для отношения между Службой государственной разведки, с одной стороны, и для того, чтобы у депутатов была исчерпывающая информация об их деятельности», — заявил Первому каналу Ираклий Сесиашвили.

Завтра на объединенном заседании комитетов парламента Грузии заслушают представителей Службы государственной разведки.

Запланировано совместное заседание комитетов по обороне и безопасности, внешним связям и по вопросам диаспоры, которое будет закрытым для СМИ.

Как заявил на заседании парламентского бюро председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, Служба разведки проведет информационный брифинг.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Миссия МВФ подвела итоги визита в Грузию
Stadler построит завод по производству и ремонту вагонов в Грузии
Пенсионная реформа необходима - Гиорхелидзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сергеенко: В Грузии нет эпидемиологической вспышки вируса гриппа
Маргвелашвили считает частью российской пропаганды стремление представить грузин криминалитетом, орудующим в европейских странах
В Грузии ужесточают правила смены фамилии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна