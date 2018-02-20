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Встречи службы разведки и членов парламента будут носить перманентный характер - Сесиашвили
20.02.2018 11:04
Как заявил заявил председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, информационный встречи будут проходить раз в два месяца, чтобы у членов парламента была возможность получить исчерпывающую информацию о деятельности разведывательных служб.
«Эти встречи будут носить перманентный характер. Это будет хорошо для отношения между Службой государственной разведки, с одной стороны, и для того, чтобы у депутатов была исчерпывающая информация об их деятельности», — заявил Первому каналу Ираклий Сесиашвили.
Завтра на объединенном заседании комитетов парламента Грузии заслушают представителей Службы государственной разведки.
Запланировано совместное заседание комитетов по обороне и безопасности, внешним связям и по вопросам диаспоры, которое будет закрытым для СМИ.
Как заявил на заседании парламентского бюро председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, Служба разведки проведет информационный брифинг.
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