Случаи заболеваний гриппом слегка превышают норму - Минздрав

20.02.2018 11:31 В Грузии на данном этапе нет вспышки эпидемии гриппа – об этом журналистам заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко.



«На данном этапе, к счастью, у нас нет ярко выраженной вспышки эпидемии. Случаи заболеваний гриппом слегка превышают норму, однако их меньше чем в аналогичный период прошлого года. Но это не означает, что мы не должны принимать меры, такие как вакцинация, обычная защита в риск группах», — заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко.



По его словам, вирус умирает в воздухе меньше чем за 10 секунд, однако в течение часов сохраняется на руках, поэтому рекомендуется часто мыть руки.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

