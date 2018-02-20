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Случаи заболеваний гриппом слегка превышают норму - Минздрав


20.02.2018   11:31
В Грузии на данном этапе нет вспышки эпидемии гриппа – об этом журналистам заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко.

«На данном этапе, к счастью, у нас нет ярко выраженной вспышки эпидемии. Случаи заболеваний гриппом слегка превышают норму, однако их меньше чем в аналогичный период прошлого года. Но это не означает, что мы не должны принимать меры, такие как вакцинация, обычная защита в риск группах», — заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко.

По его словам, вирус умирает в воздухе меньше чем за 10 секунд, однако в течение часов сохраняется на руках, поэтому рекомендуется часто мыть руки.






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