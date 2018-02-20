В администрации правительства пройдут тренинги по вопросам стратегической коммуникации GCSD

20.02.2018 11:50 В администрации правительства сегодня Центр безопасности и развития в Грузии (GCSD) начнет цикл тренингов по вопросам стратегической коммуникации.



Мероприятие откроют премьер-министр Георгий Квирикашвили, посол Грузии в США Ян Келли и директор центра безопасности и развития Грузии Леван Долидзе.



Тренинги будут проведены в рамках программы стратегической коммуникации правительства Грузии (Government of Georgia Strategic Communications Program).



Цикл тренингов осуществляется при финансовой поддержке посольства США.















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