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В администрации правительства пройдут тренинги по вопросам стратегической коммуникации GCSD
20.02.2018 11:50
В администрации правительства сегодня Центр безопасности и развития в Грузии (GCSD) начнет цикл тренингов по вопросам стратегической коммуникации.
Мероприятие откроют премьер-министр Георгий Квирикашвили, посол Грузии в США Ян Келли и директор центра безопасности и развития Грузии Леван Долидзе.
Тренинги будут проведены в рамках программы стратегической коммуникации правительства Грузии (Government of Georgia Strategic Communications Program).
Цикл тренингов осуществляется при финансовой поддержке посольства США.
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