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В администрации правительства пройдут тренинги по вопросам стратегической коммуникации GCSD


20.02.2018   11:50
В администрации правительства сегодня Центр безопасности и развития в Грузии (GCSD) начнет цикл тренингов по вопросам стратегической коммуникации.

Мероприятие откроют премьер-министр Георгий Квирикашвили, посол Грузии в США Ян Келли и директор центра безопасности и развития Грузии Леван Долидзе.

Тренинги будут проведены в рамках программы стратегической коммуникации правительства Грузии (Government of Georgia Strategic Communications Program).

Цикл тренингов осуществляется при финансовой поддержке посольства США.






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