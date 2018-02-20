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Георгий Маргвелашвили начал кампанию «От независимости до свободы – 100 лет республики» с Телави
20.02.2018 13:22
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили начал кампанию «От независимости до свободы – 100 лет республики» с Телави.
Георгий Маргвелашвили говорил со студентами и профессорами Телавского государственного университета о вызовах и опасностях перед грузинской государственностью.
В рамках кампании, в университете представлена мобильная фотовыставка, которая показывает важные события из истории независимой Грузии. По завершении встречи, Маргвелашвили ответил на вопросы студентов.
В связи со 100-летием объявления Грузинской Республики президент Грузии объявил 2018 год Годом свободы.
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