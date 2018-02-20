Георгий Маргвелашвили начал кампанию «От независимости до свободы – 100 лет республики» с Телави

20.02.2018 13:22 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили начал кампанию «От независимости до свободы – 100 лет республики» с Телави.



Георгий Маргвелашвили говорил со студентами и профессорами Телавского государственного университета о вызовах и опасностях перед грузинской государственностью.



В рамках кампании, в университете представлена мобильная фотовыставка, которая показывает важные события из истории независимой Грузии. По завершении встречи, Маргвелашвили ответил на вопросы студентов.



В связи со 100-летием объявления Грузинской Республики президент Грузии объявил 2018 год Годом свободы.















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