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Первый вице-премьер Грузии посетит с рабочим визитом Турцию
20.02.2018 14:03
Первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили посетит Турцию с рабочим визитом.
Запланированы встречи Дмитрия Кумсишвили с заместителем премьер-министра Турции Мехметом Шимшеком и советником Центрального банка Муратом Четинкая, а также с министром экономики Нихатом Зейбекчи.
Кроме того, Дмитрий Кумсишвили встретится с министром транспорта, судоходства и связи Турции Ахметом Арсланом и министром сельского хозяйства Ахметом Эшрефом Факыбаба.
На встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества между Грузией и Турцией в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах.
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