Первый вице-премьер Грузии посетит с рабочим визитом Турцию

20.02.2018 14:03 Первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили посетит Турцию с рабочим визитом.



Запланированы встречи Дмитрия Кумсишвили с заместителем премьер-министра Турции Мехметом Шимшеком и советником Центрального банка Муратом Четинкая, а также с министром экономики Нихатом Зейбекчи.

Кроме того, Дмитрий Кумсишвили встретится с министром транспорта, судоходства и связи Турции Ахметом Арсланом и министром сельского хозяйства Ахметом Эшрефом Факыбаба.



На встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества между Грузией и Турцией в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

