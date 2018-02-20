Каладзе прокомментировал дисквалификацию российской компании от участия в тендерах

20.02.2018 14:24 «Мы никому ни дадим возможность, чтобы кто-либо что-либо сделал недобросовестно» – так прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе дисквалификацию российской компании «НикаРемСтрой» от участия в тендерах по госзакупкам. По его словам, происхождение компании никак не связано с дисквалификацией.



"Происхождение не имеет никакого значения. Для нас главное, чтобы компания предусмотрела то, что требует закон. Если у кого-то есть какое-либо нарушение, мы ни перед кем не преклоним голову, и не закроем глаза на конкретные нарушения. Если у этой компании были нарушения, разумеется, она была бы дисквалифицирована, и не могла победить. Так что, уверяю вас, будьте спокойны, мы никому ни дадим возможность, чтобы кто-то что-то недобросовестно сделал"- заявил Каха Каладзе.



Напомним, российскую компанию «НикаРемСтрой» сняли с участия в тендере по строительству эстакад в Тбилиси.

















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