Закон «О вещании», в случае его принятия, навредит плюралистическим СМИ - президент

20.02.2018 15:16 Если вето будет преодолено, законопроект «О вещании» навредит плюралистическим медиа и имиджу «Общественного вещателя», считает президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече со студентами Телавского университета.



При этом он отметил, что «расшатывание институтов «Грузинской мечтой» - это их фирменных знак».



«Закон о вещании, также, как и многие другие инициативы, наносят ущерб институтам страны. Вы будущие журналисты и знаете, что медиа – это четвертая власть. Соответственно, с медиа нужно обращаться и оберегать также, как и институт президента, как суд», - заявил Маргвелашвили.



Напомним, что парламентское большинство вчера анонсировало, что собирается преодолеть вето президента.















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