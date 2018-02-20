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Маргвелашвили считает частью российской пропаганды стремление представить грузин криминалитетом, орудующим в европейских странах
20.02.2018 15:31
Президент Георгий Маргвелашвили считает частью российской пропаганды стремление представить грузин в качестве криминалитета, орудующего в странах Европы. Об этом Маргвелашвили сказал на встрече со студентами в Телави.
В этой связи президент высоко оценил эффективность работы правоохранительных структур и государства в целом.
«Во всех государствах, во всех нациях есть криминальные люди. Но государства различаются тем, насколько организованно пресекают преступность. В этом направлении активно работают наши полицейские атташе.
Сегодня повсюду в Вашингтоне и европейских столицах говорят о российской пропаганде. Этот вопрос целенаправленно педалируется, цель состоит в том, чтобы внести растерянность в ряды союзников и сформировать негативный имидж в отношении друг друга. Именно результатом российской пропаганды являются разговоры о том, что Европа отнимет у нас национальную идентичность (картвелоба).
В первую очередь, мы должны хорошо знать регуляции и нужно пресекать криминал.
Успехи грузин, как и Восточное партнерство, тяжело воспринимается российскими политиками. Они стараются преподнести ситуацию так, как будто грузины создают определенные сложности. Я вижу, что Грузия открыта в связи с этим вопросом. Мы должны работать над повышением сознательности наших граждан», -заявил президент.
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