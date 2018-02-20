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Хоштария: Создание парламентской комиссии по делу Мухтарлы - вопрос чести парламента


20.02.2018   16:03
Члены парламентского меньшинства встречаются с представителями неправительственных организаций по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.

Как заявил депутат Элене Хоштария, «Европейская Грузия» вновь потребует создания временной следственной комиссии по делу Афгана Мухтарлы. По её словам, меньшинство требует создание комиссии с июня прошлого года и обсудит вопрос 23 февраля во время проведения пленарного заседания.

«32 неправительственные и медиа организации отправили нам серьёзный мессижд. С момента инцидента прошло 9 месяцев и никакого следствия не было проведено. Вопрос чести парламента, осуществить парламентский контроль и создать парламентскую комиссию. В рамках её мы можем запросить материалы и проводить обсуждения. Если правительство этого не сделает, то ответственность должен будет взять на себя парламент, который нарушает честь и безопасность нашей страны», — заявила Элене Хоштария.

По словам депутата, по поводу создания следственной комиссии председатель комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава сказала в присутствии представителей международного содружества, что поддерживает создание следственной комиссии.

«Посмотрим, будет ли со стороны Хулордава поддержка в пятницу. Надеюсь, что независимо от политической или партийной принадлежности депутаты поймут, что долг парламента создать данную комиссию. Все мыслимые сроки уже превышены и создание следственной комиссии — легитимное требование», — заявила Хоштария.







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