Декретный отпуск для сотрудников скорой помощи станет оплачиваемым

20.02.2018 16:35 По словам мэра Тбилиси, декретный отпуск для сотрудников скорой медицинской помощи станет оплачиваемым. Об этом Каха Каладзе заявил на презентации новой программы «112».



«Мы планируем осуществить еще много важных проектов. Планируем привезти новые машины для Центра скорой медицинской помощи. Планируем проведения значительных реформ. Например касательно декретных отпусков сотрудников. В этом году такой отпуск будет оплачиваемым и это приветствуется», — заявил Каха Каладзе.



Каха Каладзе уделил внимание и важности того, чтобы граждане уступали дорогу машинам скорой медицинской помощи.



«Каждый из нас должен осознать, что это означает спасение жизни одного человека. Я уверен, что едиными усилиями, мы сможем решить все проблемы, которые сегодня актуальны для общества», — заявил Каха Каладзе и поблагодарил сотрудников МВД за сотрудничество.

















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