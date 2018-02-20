Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Декретный отпуск для сотрудников скорой помощи станет оплачиваемым


20.02.2018   16:35
По словам мэра Тбилиси, декретный отпуск для сотрудников скорой медицинской помощи станет оплачиваемым. Об этом Каха Каладзе заявил на презентации новой программы «112».

«Мы планируем осуществить еще много важных проектов. Планируем привезти новые машины для Центра скорой медицинской помощи. Планируем проведения значительных реформ. Например касательно декретных отпусков сотрудников. В этом году такой отпуск будет оплачиваемым и это приветствуется», — заявил Каха Каладзе.

Каха Каладзе уделил внимание и важности того, чтобы граждане уступали дорогу машинам скорой медицинской помощи.

«Каждый из нас должен осознать, что это означает спасение жизни одного человека. Я уверен, что едиными усилиями, мы сможем решить все проблемы, которые сегодня актуальны для общества», — заявил Каха Каладзе и поблагодарил сотрудников МВД за сотрудничество.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Миссия МВФ подвела итоги визита в Грузию
Stadler построит завод по производству и ремонту вагонов в Грузии
Пенсионная реформа необходима - Гиорхелидзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сергеенко: В Грузии нет эпидемиологической вспышки вируса гриппа
Маргвелашвили считает частью российской пропаганды стремление представить грузин криминалитетом, орудующим в европейских странах
В Грузии ужесточают правила смены фамилии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна