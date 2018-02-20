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Квирикашвили: Сотрудничество с США в сфере стратегических коммуникаций особенно важно в условиях российской гибридной войны


20.02.2018   16:39
Сегодня, когда многие государства и, в особенности Россия, активно применяют разные средства ведения гибридной войны, а стратегические коммуникации стали сильнейшим оружием не только для формирования общественного мнения, но и прямого осуществления политики, считаю, что для нашей страны очень важно сотрудничество с США по этому направлению для того, чтобы максимально донести до нашего населения то благо, которое предоставляет европейская и евроатлантическая интеграция для настоящего и будущего Грузии, — заявил глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили на церемонии открытия программы тренингов по стратегическим коммуникациям для госслужащих.

В этой связи премьер-министр выразил благодарность США и послу этой страны Яну Келли за помощь в осуществлении проекта. Квирикашвили также рассказал о встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, которая состоялась в рамках 54-ой Мюнхенской конференции по безопасности.

«Хочу воспользоваться случаем и еще раз выразить благодарность за очень четкие мессиджи о поддержке, озвученные на встрече. Мы говорили о вызовах безопасности в регионе. Хочу отметить,что США придают очень важное значение стабильности в нашем регионе и Грузии, как очень важному стратегическому партнеру в обеспечении этой безопасности», — отметил Квирикашвили.

Тренинги для сотрудников госструктур проводятся в рамках правительственной программы в сфере стратегических коммуникаций. Проект ставит целью усиление возможностей правительства и местных властей в данной сфере, улучшение существующей системы коммуникаций и повышение квалификации специалистов в области коммуникаций.







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