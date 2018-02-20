Минюст завершил работу над изменениями по ужесточению правил смены фамилии

20.02.2018 16:59 Министерство юстиции завершило работу над изменениями, которые значительно ужесточают правила смены фамилии в стране. Об этом заявила министр юстиции Тея Цулукиани.



По ее словам, смена фамилии по собственному желанию и так была запрещена, однако граждане могли получить фамилию члена семьи, предка.



«В министерстве юстиции мы завершили работу над изменениями, которые значительно ужесточают правила смены фамилии в Грузии. Смена фамилии по собственному желанию и так была запрещена, однако граждане могли получить фамилию члена супруга, матери, бабушки или предка. Нет конкретных ограничений по тому, сколько раз это возможно», — заявила министр юстиции.



Тея Цулукиани считает, что правило смены фамилии нужно ужесточать, так как этим пользуются недобросовестные граждане.



«Думаю, это правило нужно ужесточать. Нам пишут консулы из разных посольств и консульств, что недобросовестные граждане Грузии этим пользуются – когда совершают преступления в Шенгенской зоне под одной фамилией, возвращаются в Грузию, получают фамилию супруга или бабушки, потом вновь попадают в Шенгенскую зоны по паспорту с другой фамилией. Ужесточением этих правил мы будем пресекать именно это», — заявила Тея Цулукиани.

















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