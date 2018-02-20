Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минюст завершил работу над изменениями по ужесточению правил смены фамилии


20.02.2018   16:59
Министерство юстиции завершило работу над изменениями, которые значительно ужесточают правила смены фамилии в стране. Об этом заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

По ее словам, смена фамилии по собственному желанию и так была запрещена, однако граждане могли получить фамилию члена семьи, предка.

«В министерстве юстиции мы завершили работу над изменениями, которые значительно ужесточают правила смены фамилии в Грузии. Смена фамилии по собственному желанию и так была запрещена, однако граждане могли получить фамилию члена супруга, матери, бабушки или предка. Нет конкретных ограничений по тому, сколько раз это возможно», — заявила министр юстиции.

Тея Цулукиани считает, что правило смены фамилии нужно ужесточать, так как этим пользуются недобросовестные граждане.

«Думаю, это правило нужно ужесточать. Нам пишут консулы из разных посольств и консульств, что недобросовестные граждане Грузии этим пользуются – когда совершают преступления в Шенгенской зоне под одной фамилией, возвращаются в Грузию, получают фамилию супруга или бабушки, потом вновь попадают в Шенгенскую зоны по паспорту с другой фамилией. Ужесточением этих правил мы будем пресекать именно это», — заявила Тея Цулукиани.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Миссия МВФ подвела итоги визита в Грузию
Stadler построит завод по производству и ремонту вагонов в Грузии
Пенсионная реформа необходима - Гиорхелидзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Сергеенко: В Грузии нет эпидемиологической вспышки вируса гриппа
Маргвелашвили считает частью российской пропаганды стремление представить грузин криминалитетом, орудующим в европейских странах
В Грузии ужесточают правила смены фамилии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна