В Грузии обсуждают меры по превенции нарушений безвизового режима с ЕС

20.02.2018 17:10 Премер-министр и глава МИД Грузии обсудили возможные шаги по превенции роста числа просьб о предоставлении убежища и нелегальных визитов граждан Грузии в Евросоюзе. Об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе сообщил журналистам, комментируя информацию о том, что сразу 19 граждан Грузии на прошлой неделе не пропустили в Германию сотрудники немецкой пограничной службы.



«По нашей информации, когда они уже прилетели в аэропорт Меммингена, они не смогли ответить на определенные вопросы, и их вернули обратно. Поэтому, именно в этом направлении мы планируем ужесточить наши действия в рамках нашего законодательства», — сказал Джанелидзе.



Глава МИД подчеркнул, что увеличение количества просьб о предоставлении убежища и нелегальных визитов граждан Грузии в ЕС является предпосылкой для задействования механизма приостановки безвизового режима между Грузией и странами Шенгена.



Джанелидзе также отметил, что правительство Грузии повышает квалификацию грузинских пограничников, чтобы они могли предоставлять выезжающим в аэропорту правильную информацию и задавать гражданам вопросы в связи с удовлетворением условий визалиберализации.



«Это действует и работает и сегодня, однако единственное, что мы можем – это задавать вопросы и говорить им, удовлетворяют они требованиям или нет», — отметил министр. Он также отметил, что не знает, были ли перед отлетом опрошены те люди, которым отказали во въезде в Германию.















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