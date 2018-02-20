Сегодня для нашей страны еще более значимо сотрудничество с США - премьер

20.02.2018 17:15 По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, для нашей страны сотрудничество с США является чрезвычайно важным.



Премьер-министр заявил об этом на мероприятии, посвященном началу программы тренингов по вопросам стратегической коммуникации.



"Сегодня, когда немало государств, и особенно Россия, очень активно используют разные средства ведения гибридной войны, и стратегическая коммуникация стала не только мощнейшим оружием формирования общественного мнения, но и прямо ведения политики, думаю, для нашей страны весьма важно сотрудничество с США в данном направлении, чтобы максимально донести до нашего населения то благо, которое создает европейская и евроатлантическая интеграция для перспективы, и настоящего Грузии"- заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер особо поблагодарил Соединенные Штаты Америки, посла Яна Келли, и посольство, по финансовой поддержке которых будет осуществлена программа.



"Наш стратегический партнер Соединенные Штаты Америки всегда поддерживают Грузию, и мы думаем, данная программа является еще одним весьма важным выражением этой особой дружбы. Должен поблагодарить лично господина Яна Келли за поддержку. Мы думаем, что эта программа очень важная. Особенно важно улучшить стратегическую коммуникацию в регионах Грузии. Хочу призвать всех наших сотрудников, полностью использовать возможности этого тренинга, и максимально активно включится в него. Думаем, данная программа значительно улучшит стратегическую коммуникацию, как в столице, так и в регионах, и это будет программа не только улучшения коммуникации, но и средством определенных исследований, чтобы затем обнародовать эти исследования, и правильно формировать общественное мнение"- заявил премьер-министр.



Глава правительства говорил также о встрече с секретарем обороны США Джеймсом Матиссом, состоявшейся в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.



"Хочу воспользоваться случаем, и еще раз выразить большую благодарность за то очень четкое послание поддержки, которое прозвучало на встрече. Мы говорили о вызовах безопасности в регионе. Должен с большим удовлетворением отметить, что США придают огромное значение стабильности в нашем регионе, и Грузии, как очень важному стратегическому партнеру для обеспечения этой стабильности"- заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр поблагодарил руководителя Центра безопасности и развития Грузии (GCSD) Левана Долидзе, который проведет тренинги, и выразил надежду, что программа будет весьма успешной.



Тренинги для представителей государственных ведомств проводятся в рамках программы стратегических коммуникаций правительства Грузии. Проект преследует целью усиление средств стратегических коммуникаций правительства Грузии и местной власти, улучшение существующих коммуникаций и систем координации, и повышение способностей специалистов коммуникации, соответствующих государственных чиновников.



В церемонии начала программы, состоявшейся в администрации правительства, приняли участие посол Соединенных штатов Америки в Грузии Ян Келли, и директор Центра безопасности и развития Грузии Леван Долидзе.





















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