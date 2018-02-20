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Власти Грузии должны рассказать обществу о преимуществах сближения с Западом - посол США
20.02.2018 17:41
Власти Грузии должны рассказать обществу о преимуществах сближения с Западом, необходимо разработать стратегический план по коммуникации как внутри страны, так и за ее пределами. Такое заявление посол США в Тбилиси Ян Келли сделал на открытии тренингов по вопросам стратегической коммуникации. Программа для грузинских госслужащих осуществляется при поддержке американской дипмиссии.
“В наших интересах, чтобы вы еще больше приблизились к Западу, чтобы присоединились к НАТО и Евросоюзу. Соответственно, важно, чтобы у вас была поддержка общества, чтобы ваш народ понимал, почему в ваших интересах объединение с западным сообществом, а не с северным”, – заявил посол.
По словам дипломата, чтобы грузинский народ осознал это, ему следует направить четкий мессидж:
Вы должны действовать по принципу: одна команда, одна миссия, один мессидж. Это важно, поскольку вы должны определить нарратив для вашей страны”.
Ян Келли предупреждает, что если власти этого не сделают, “кто-то другой” определит направление Севера как приоритетное, или профинансирует деструктивные силы в грузинском обществе с тем, чтобы установить другой нарратив, “не отвечающий вашим интересам”.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, в свою очередь, констатировал, что некоторые страны, особенно Россия, очень активно используют разные возможности ведение гибридной войны. По его словам, стратегическая коммуникация стала для Москвы мощным оружием не только в деле формирования общественного мнения, но и в управлении политикой других стран напрямую.
“Думаю, для нас стало еще более важным сотрудничество в этом направлении с США, чтобы в полной мере объяснить нашему обществу, какие блага может принести Грузии европейская и евроатлантическая интеграция как в перспективе, так и в настояшее время”, – заявил Квирикашвили.
Премьер также добавил, что Соединенные Штаты придают большое значение стабильности в регионе и Грузии – как важному стратегическому партнеру в обеспечении этой стабильности.
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