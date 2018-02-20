Мэрия Тбилиси объявляет выражение интересов на строительство подземной парковки на 180 мест

20.02.2018 17:58 Тбилисская мэрия объявляет выражение интересов для частных компаний на строительство подземной парковки на 180 мест на территории, прилегающей к филармонии. Об этом Каха Каладзе заявил на заседании правительства столичного муниципалитета.



"В городе есть 10 локаций, где можно устроить подземную инфраструктуру паркинга. Мы уже разработали бизнес-модель, как осуществить эти проекты. Выражение интересов будет продолжаться 60 дней. В этот период у компаний будет возможность получить, и изучить всякую документацию, представленную нами в связи с этим конкретным проектом"- пояснил мэр Тбилиси.



По заявлению Кахи Каладзе, до осуществления проекта подземного паркинга проведут технические и экономические исследования.



"Решения должны основываться на доказательствах, принятых в результате изучения обстоятельств. Компании, прежде всего, должны провести технические и экономические исследования. Проект будет осуществлен только в том случае, если в результате этих исследований будет установлена его целесообразность"- отметил Каха Каладзе.



По пояснению столичного мэра, инфраструктура паркинга будет рассчитана на 180 автомашины.



"Обязательное условие выражения интересов, чтобы 5% мест паркинга были предусмотрены для электромобилей, и в этих местах были установлены специальные зарядки. В целом данная инфраструктура паркинга должна быть рассчитана как минимум на 180 автомашин. Изучение проекта, а также строительные работы будут осуществлены по частной инвестиции, стоимость которой составит более чем 3 миллиона лари, и для этого не будут выделяться бюджетные средства из муниципалитета. Это первый проект, по которому мы объявляем выражение интересов. Разумеется, в течение последующих дней, недель, и месяцев мы представим другие проекты, которые собираемся осуществить"- отметил градоначальник.



По его же словам, кроме подземных паркингов, в результате анализа, полученного на основании исследования, в столице будут устроены также наземные паркинги.



"Мы не должны быть ориентированы только лишь на подземные паркинги. Где будет возможно, на основании анализа, полученного в результате исследования, мы должны устроить также наземные паркинги, чтобы урегулировать серьезную проблему, беспокоящую население"- заявил Каха Каладзе.

















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