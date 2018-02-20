Посол США: Для любой демократии сильная оппозиция – необходимый компонент

20.02.2018 18:08 Нужно осознать, что для любой демократии сильная оппозиция – необходимый компонент. Так посол США в Грузии Ян Келли прокомментировал доклад Национальной разведки Соединенных Штатов, в котором, кроме прочего, оценивались угрозы, перед которыми Грузия окажется в 2018 году.



В документе, в частности, говорилось, что главной внешней угрозой для Тбилиси остается Россия, что касается внутренних проблем, эксперты американской разведки выссказали опасение, что правящая партия “Грузинская мечта” попытается ограничить возможности оппозиции.



Как заявил посол, он согласен с оценкой, что продолжающаяся оккупация 20% территории Грузии остается одним из факторов, несущим угрозу дестабилизации ситуации в регионе. “Несмотря на то, что Россия подписала соглашения о выводе войск с территории Грузии, прошло уже 10 лет после войны, а ее войска продолжают оставаться на территории Грузии”, – констатировал дипломат.



Что касается второго вопроса, Ян Келли подчеркнул, что оппозиция должна иметь возможность выссказывать свое мнение и быть свободным участником политической жизни страны. “Я верю, что Грузия готова к этому. Есть и должна быть политическая воля продолжить реформы и создать обстановку плюрализма, где у всех сил будет возможность выссказать свое мнение”, – добавил посол США.















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