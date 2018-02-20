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В 2017 году в Германии убежище попросило меньше граждан Грузии, чем в 2016 году - Хулордава


20.02.2018   19:56
По информации председателя парламентского комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава, в 2017 году в Германии убежище попросило меньше грузинских граждан, чем в 2016 году.

«Наши партнеры учитывают и это», — подчеркнула депутат.

Кроме того, она отметила эффективность механизма признания Грузии безопасной страной и необходимость активизации работы с правительствами европейских стран в этом направлении.

«Многие страны Европы уже признали Грузию в качестве безопасной страны. Это очень хороший механизм для того, чтобы у просителей убежища не было многомесячного периода рассмотрения их дел, когда они остаются в той стране и в ряде случаев вовлекаются в противозаконную деятельность. Мы работаем по этому вопросу с правительством Германии и надеюсь, что вскоре будет принято решение», — отметила Хулордава.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер после встречи с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе в Мюнхене заявил – «Грузия знает, что если цифры заметно вырастут, мы задействуем механизм приостановки, соответственно, от Грузии зависит, сохранит ли она визалиберализацию».

Вместе с тем, немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится, что Федеральное правительство Германии выражает встревоженность большим количеством соискателей убежища из Грузии. Как пишет издание, из-за роста количества соискателей убежища из Грузии министерство внутренних дел Германии рассматривает возможность задействования определенных мер как внутри страны, так и на уровне ЕС.







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