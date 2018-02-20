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Беселия вновь напомнила президенту о желании Иванишвили перенести президентскую резиденцию


20.02.2018   19:59
«Не думаю, что отказ от дворца Михеила Саакашвили и нахождение в более скромном здании для президента может быть оскорблением государственного института», — заявила председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия, которая прокомментировала оценку Георгия Маргвелашвили.

По её словам, заявление президента о том, что фирменным знаком «Грузинской мечты» является попрание государственных институтов, является несправедливым и неправильным.

«Не думаю, что институт президента Грузии будет отождествляться с тем зданием, в котором будет резиденция главы государства. Если президент мыслит данными категориями, тогда понятно, но с нашей стороны неуважение к государственным институтам не было выявлено ни на одном этапе.

В этом году состоятся выборы президента Грузии и не исключаю, что все заявления со стороны Маргвелашвили, всего его шаги и действия направлены на предвыборную кампанию», — заявила Беселия.

Напомним, что противостояние между президентом Маргвелашвили и миллиардером и лидером "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили началось почти сразу после президентских выборов, когда Георгий Маргвелашвили отказался освобождать построенный Михеилом Саакашвили президентский дворец и переезжать в более скромное здание.






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