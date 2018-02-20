Ребекка Хармс: Освобождение Чабука - «большая радость и облегчение»

20.02.2018 20:46 Депутат Европарламента Ребекка Хармс, которая в Парламентской Ассамблее EURONEST возглавляет делегацию из 60 членов Европарламента, 11-15 февраля посетила Грузию для участия в заседаниях Комитета EURONEST.



В Тбилиси Ребекка Хармс встретилась с премьер-министром Георгием Квирикашвили, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, государственным министром по вопросам примирения Кетеван Цихелашвили, депутатами от правящей и оппозиционных партий, а также с народным защитником и представителями общественных организаций Грузии.



По итогам визит в в Тбилиси Civil.ge взял интервью у Ребекки Хармс.



На прошлой неделе вы посетили Тбилиси, где участвовали в комитетских заседаниях EURONEST. Расскажите пожалуйста вкратце о повестке дня этих встреч?



Во время комитетских заседаний Парламентской Ассамблеи EURONEST мы обсудили следующие вопросы: существующие с точки зрения безопасности; развитие энергоэффективности и энергоустойчивость, а также повышение социальной безопасности наемных работников в странах ЕС и Восточного партнерства.



Наиболее интересными были попытки лучше понять различия и параллели в развитии, а также те вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются страны-партнеры, чтобы установить, как мы можем лучше помочь друг другу.



В совместных рабочих группах депутаты из ассоциированных стран и члены Европарламента обсудили то, как работать вместе с целью лучшей реализации Соглашения об ассоциации и преодоления препятствия.



15 февраля, в последний день вашего визита в Грузию, вы встретились с Мустафой Эмре Чабуком в тюрьме. Гражданин Турции Мустафа Эмре Чабук, который работал учителем в Колледже им. Демиреля в Тбилиси, провел более полугода в предэкстрадиционном заключении и ему угрожала неминуемая экстрадиция в Турцию из-за предполагаемых связей с движением Гюлена. Что вы думаете об этой проблеме и как вы считаете, что должны сделать власти Грузии в связи с просьбой об экстрадиции?



С помощью властей Грузии я во второй раз посетила Мустафу в тюрьме. Вчерашняя информация о том, что его освободили из тюрьмы под залог, была большой радостью и облегчением для меня. Я уже разговаривала с ним по телефону. Я была очень рада услышать, что он находится уже со своей семьей. В телефоне также слышала звуки его учеников и коллег, и я счастлива, что теперь он может насладиться свободой. После многих разговоров с родителями его бывших учеников я убедилась, что он любит свое дело и что он дал хорошее образование многим грузинским детям. Не могу понять, как можно такого человека, как он, обвинить в терроризме и поддержке насилия.



Теперь мы с нетерпением ждем окончательного решения о его экстрадиции в Турцию. Я уверена, что если суд Грузии решит выдать его Турции, его там арестуют, также как арестовали десятки тысяч других людей с 2016 года. Аналогично арестованным в Турции десяткам тысяч людей, и у него не будет никаких шансов на справедливое судебное разбирательство. Именно это является причиной, по которой его должны защитить в Грузии – в стране, которой он служил в течение 15 лет. Эту позицию разделяют уже многие коллеги из Европейского парламента и Парламента Грузии. Я убеждена и надеюсь, что власти Грузии и суд Грузии знают тот факт, что в настоящий момент в Турции нет верховенства закона, и я очень надеюсь, что Мустафа и его семья будут в безопасности в Грузии в долгосрочной перспективе.



Я очень хорошо понимаю, что Грузия хочет иметь хорошие отношения с Турцией. В случае с Мустафой, я считаю, что Грузия должна придерживаться принципиальной позиции в отношении верховенства закона, прав человека и ценностей.



Предполагаемое похищение и в дальнейше арест азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы вызвало в грузии серьезные отклики. Что бы вы сказали об этом инциденте и как бы вы оценили реакцию властей Грузии на него?



Похищение Афгана Мухтарлы является серьезным и скандальным случаем нарушения верховенства закона и прав человека. Мы не могли поверить в Европарламенте, что такое произошло в центре Тбилиси. Афгана Мухтарлы не арестовали бы в Азербайджане, если в Грузии не произошло бы это криминальное действие. Я и мои коллеги из Европейского парламента убеждены, что необходимо провести прозрачное и тщательное расследование этого дела.



За день до моего отъезда в Тбилиси прошли публичные дебаты, в которых участвовали мои грузинские коллеги, в то числе, депутат правящей партии Тамара Хулордава и представитель оппозиции Серги Капанадзе. Я высоко ценю, что оба они согласились с тем, что создание парламентской парламента наилучшим способом для содействия расследованию и внесению ясности в дело.



В декабре Еврокомиссия сообщила, что Грузия продолжает выполнять задачи по либерализации виз, однако все равно стоит необходимость дальнейшего улучшения. Однако, по сообщениям СМИ, некоторые государства-члены обеспокоены увеличением количества лиц из Грузии, соискателей убежища. Какова ваша позиция по этому вопросу и как вы думаете, может ли последовать за этим использование механизма приостановления?



Во время визита в Тбилиси я узнала о проблемах в Северном Рейне-Вестфалии. В связи с этим я уже связалась с представителями властей Северного Рейна-Вестфалии, а также поговорила с грузинскими министрами и депутатами. Насколько я понимаю, мы сможем решить эту проблему совместно.



Конечно, мы не должны примириться с преступлением, но я сделаю все для того, чтобы защитить безвизовый режим для граждан Грузии. Больше контактов, больше встреч и больше отношений нужны нам между народами Грузии и стран-членов ЕС. Либерализация виз является краеугольным камнем устойчивых и прочных отношений.



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