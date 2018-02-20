МВД Грузии обещает гражданам более качественное обслуживание

20.02.2018 21:13 В Центре оперативного управления неотложной помощью «112» в Грузии внедрено новое программное обеспечение. Презентация проекта состоялась 20 февраля в Тбилиси, и на ней присутствовали министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария и мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По информации министра, с помощью этой программы оператор центра «112» сразу же после поступления любого сообщения от граждан сможет моментально, с помощью электронной коммуникации, передавать необходимую детальную информацию Тбилисскому центру скорой медицинской помощи и патрулю-инспектору.



Представляя программу, Георгий Гахария отметил значение проводимых в министерстве внутренних дел реформ.



«Сегодня очень важный день, так как мы проводим реформы как в полиции, патрульной полиции, так и в городе. Сегодня мы представляем программное обеспечение, которое предоставит нашим гражданам более усовершенствованный и качественный сервис. Оно просто и эффективно свяжет центр «112» с патрульной полицией и Центром скорой медицинской помощи. Это очень важный сервис, особенно тогда, когда гражданам нужна срочная помощь», — пояснил министр.



По его информации, этот проект МВД осуществило в сотрудничестве с мэрией Тбилиси, а общей целью обеих структур Гахария назвал установление правопорядка в Тбилиси и во всей стране.



Новая электронная программа установлена в портативных компьютерах экипажей патрульной полиции и бригад скорой медицинской помощи. Она сокращает время коммуникации и позволяет передавать необходимую информацию в кратчайшие сроки.



Отметим, что уровень преступности в Грузии в последний период заметно возрос, и хотя представители правительства каких-либо тревожных тенденций в ежедневных сводках об убийствах, нападениях, ограблениях, фактах насилия не видят, население серьезно опасается за собственную безопасность. Особенно выросли случаи преступности среди подростков, старшеклассников, инциденты между которыми уже завершились гибелью нескольких школьников. Парламент Грузии в связи с ростом подростковой преступности занялся рассмотрением вопроса о привлечении к уголовной ответственности с 14 лет.



Ранее к этой же мере прибегло правительство Саакашвили, но под давлением мирового сообщества и местной общественности спустя несколько лет после ужесточения ответственности подростков ьыло вынуждено отменить поправки в Уголовный кодекс.



Также следует отметить, что работа бригад скорой помощи зачастую вызывает у населения нарекания из-за опозданий. Возможно, внедрение новой системы связи между центром 112 и патрульной службой и скорой помощью сделает работу обеих структур более эффективной.















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