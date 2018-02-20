В парламенте Грузии договорились о сотрудничестве с крымскими татарами

20.02.2018 21:29 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 20 февраля принял члена парламента Украины, председателя «Меджлиса крымскотатарского народа» Рефата Чубарова и договорился с ним о тесном сотрудничестве.



Как заявил после встречи Ираклий Кобахидзе, они обсудили двусторонние взаимоотношения, отметили, что в последний период партнерские связи и сотрудничество между Грузией и Украиной стали гораздо активнее.



Председатель парламента Грузии вспомнил о своем визите в Украину, который состоялся в январе 2018 года, и подчеркнул, что подобные визиты на высоком уровне еще больше способствуют активизации сотрудничества.



На встрече было отмечено, что у Грузии и Украины — общие вызовы и общие цели, поэтому крайне важна координированная работа обеих стран и их государственных структур.



Особое внимание было уделено ситуации на «оккупированных территориях», в связи с чем председатель парламента Грузии осудил Россию за «аннексию» Крыма и за «незаконные и агрессивные действия».



Говоря о стоящих перед обеими странами и регионом вызовах, Ираклий Кобахидзе заявил, что «основным путем разрешения существующих в регионе конфликтов является оказание противодействия России и возвращение ее в рамки международного права».



Председатель парламента Грузии пообещал, что сделает все для еще большего углубления дружеских взаимоотношений с Украиной.















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