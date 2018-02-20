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Верховный Суд отказал Саакашвили в отводе судей в пределах иска к Президенту


20.02.2018   21:50
Верховный Суд отказал представителю экс-главы ОГА Саакашвили в отводе коллегии судей в рамках рассмотрения дела по иску к Президенту Украины относительно обжалования указа о прекращении его гражданства Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховного Суда в Facebook.

"Верховный Суд отказал в удовлетворении заявления истца Саакашвили об отводе коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда", - отметили в пресс-службе.

В суде напомнили, что истец выразил сомнения в законности формирования состава суда.

При этом, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, который рассматривал заявление представителя Саакашвили, сделал вывод, что отвод не может считаться мотивированным, поскольку изложенные обстоятельства относительно возможной предвзятости судей не подтвердились.

Также суд установил, что была правильно сформирована коллегия судей для рассмотрения иска Саакашвили.

В пресс-службе добавили, что о продолжении рассмотрения дела по иску Саакашвили будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНН, 16 февраля Верховный Суд остановил дело о прекращении украинского гражданства Саакашвили из-за того, что его представитель заявил ходатайство об отводе коллегии судей.

Напомним 26 июля 2017 народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства политика Михеила Саакашвили.

А уже 27 июля в АП подтвердили прекращение гражданства Украины Саакашвили.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года года бывший президент Грузии Саакашвили официально получил гражданство Украины.






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