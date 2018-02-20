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Грузинские и армянские дипломаты едва не подрались на футбольном турнире посольств в Таллине


20.02.2018   22:20
В Эстонии прошел ежегодный благотворительный футбольный турнир Diplomat Cup. Победу одержала команда посольства Грузии, которая в финале встретилась с коллегами из Армении, передает Sputnik Эстония.

Не обошлась без потасовки. Она началась с того, что грузинский игрок применил грубый фол против дипломата из Армении. После этого на площадку выбежали болельщики обеих команд. Успокоить противников получилось только после того, как игроки каждой из команд получили по красной карточке, а Грузия, которая на тот момент вела со счетом 1:0, заработала штрафной удар в свои ворота. В результате он обернулся пропущенным мячом.

В серии пенальти, которая началась после основного времени, закончившегося ничьей, грузинские игроки оказались точнее.

Эстонский Diplomat Cup существует уже восемь лет. За это время ни одна команда не смогла стать чемпионом два раза.






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