Субари: Маргвелашвили пытается быть таким президентом, каким был Саакашвили или Шеварднадзе

20.02.2018 22:37 Разрушает государственные институты то, когда представители одного определенного института пытаются невместиться в своих пределах и выходят за пределы,- об этом заявил журналистам министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари, комментируя заявление президента страны.



«Сегодня Георгий Маргвелашвили является президентом, он пытается в условиях парламентской республики быть таким президентом, каким был Саакашвили или Шеварднадзе, но у него это не получается. В старый бурдюк нового вина не зальешь, так как он лопнет и порвется. Он это делает институту президента. Если он вместится в те рамки, которые определены новой Конституцией, тогда все встанет в свою норму. Мы не видим, к примеру, чтобы президент Германии делал что-то такое, что сегодня пытается сделать Маргвелашвили. Мы должны представить, что модель, которую в 2010 году создал Саакашвили, и которая укрепилась сейчас новыми изменениями, эта та модель, что предполагает Конституция Германии и вообще, это то, что называется моделью парламентской республики», - заявил Созар Субари.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня в ходе встречи со студентами Телавского университета заявил, что расшатывание институтов «Грузинской мечтой» - это их фирменный знак.















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