Евросоюз решил свернуть проект модернизации границы с Украиной из-за отсутствия реформ

20.02.2018 22:50 Европейский союз принял решение о закрытии проекта по модернизации и строительству контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, который был основан в 2014 году. Об этом сообщат Reuters.



Соответствующее решение было принято в связи с сомнениями в способности украинского правительства проводить реформы. Целью проекта была помощь в интеграции экономики Украины с соседними странами, включая Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Модернизация контрольно-пропускных пунктов предусматривала совершенствование таможенных процедур, например, сокращение сроков пересечения границ.



Планы разрушились из-за задержек, а также перерасхода средств местных чиновников.



"Мы пришли к выводу, что проекты не могут быть доработаны вовремя. Шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются", - отметил представитель Европейского союза.



Один из высокопоставленных европейских дипломатов указал, что в Европейском союзе наблюдается определенная "усталость" в связи с отсутствием реформ. На конец прошлого года в Украине не завершили ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов, на что Евросоюз выделил 29 миллионов 200 тысяч евро.



Представители Государственной фискальной службы заявили, что причинами задержек стали изменения персонала и то, что для одобрения и заключения контрактов требуется больше времени.



В администрации президента Украины не отреагировали на просьбу прокомментировать решение Европейского союза о закрытии проектов.















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