Парламент Грузии обсудит вето президента по законодательному пакету «О вещании»

21.02.2018 11:08 Парламент Грузии сегодня обсудит вето президента по законодательному пакету «О вещании».



Согласно процедуре, если парламент не примет замечания президента, на голосование будет вынесена первая редакция законопроекта. Он будет считаться утвержденным, если его поддержат более половины состава списка парламента.



Как заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с парламентским большинством, большинство преодолеет вето президента по закону «О вещании».



Парламент утвердил законодательный пакет «О вещании» в третьем чтении 63 голосами против трех 22 декабря.



Законодательный проект был оправлен на подписание президенту Георгию Магвелашвили, который наложил на него вето.



Что касается изменений, проектом уточняется, что Общественный Вещатель уступит не менее 25 процентов продукции, а не эфира, программам, подготовленным независимыми юридическими лицами частного права.



Согласно изменениям, Общественный Вещатель будет правомочен, в целях выполнения содержательных обязательств, проводит исследование общественного мнения/аудитории.



Вместе с тем, согласно законопроекту предоставляться возможность, с целью повышения проникновения радиовещания и радиопрограмм в регионы Грузии, использовать дополнительные радио частоты.



Проектом дополнительно уточняется недопустимость посягательства на редакционную, управленческую или финансовую независимость со стороны административных органов.



Также, согласно инициативе «О государственных закупках», закон Грузии не распространяется – на закупку передач, сериалов, художественных или/и документальных фильмов, которые должны передаваться в эфир Общественного Вещателя.



Кроме того, изменениями, попечительский совет, с представления генерального директора, будет вносить изменения в устав Общественного Вещателя. Вместе с тем, попечительский совет, будет правомочен, по своей инициативе вносить изменения в устав кроме тех случаев, когда изменения касаются уставов в связи со структурой Общественного Вещателя. Попечительский совет будет правомочен вносить изменения в бюджет лишь по представлению генерального директора Общественного Вещателя.



Законопроектом, попечительский совет Общественно Вещателя больше не будет правомочен устанавливать основные условия трудового договора. Изменениями, остаток Общественного Вещателя от бюджета прошлого года добавляется к полученному из государственного бюджета финансированию в начале года. Согласно законодательному пакету, Общественный Вещатель полномочен направить определенные законодательством Грузии доходы, в том числе полученные из государственного бюджета ассигнации, направить с целью поощрение начинающих предприятий, с целью содействия развитию теле-радио и онлайн продукции, инновационному развитию, развитию в вещательной среде.



Изменениями также определяется, что на каналах Общественного Вещателя, Аджарского телевидения и радио Общественного Вещателя нельзя размещать рекламу в нерабочие дни, а так же в лучшее время – в другие дни, кроме рамок спортивного репортажа, международного фестиваля и конкурса, в начале конкурсной программы, естественном интервале и завершении.



Кроме того, в рамках спортивного репортажа, международного фестиваля и конкурса, в начале конкурсной программы, естественном интервале и завершении, в случае размещения коммерческой рекламы, объем коммерческой рекламы в сутки не должен превышать 60 минут (вместо 30 минут), а в течение каждого часа 12 минут (20 %), (вместо 6 минут (10%), а в других остальных случаях объем коммерческой рекламы в течение каждого часа не должен превышать 3 минуты (5%). Инициативой также допускается спонсорство развлекательных передач и сериалов.



Вместе с тем, согласно законопроекту, Общественный Вещатель, Аджарское телевидение и радио Общественного Вещателя, обязаны, с целью размещения в эфире, уделить бесплатно и недискриминационно социальной рекламе не менее 90 секунд в течение 3 часов (вместо — не менее 60 минут в течение часа), из которых не менее 10 секунд Общественный Вещатель, в случае представления соответствующего рекламного ролика, должен уступить социальной рекламе в связи с интеграцией в НАТО и Евросоюз.















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