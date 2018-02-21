|
Представители министерства юстиции рассмотрели с делегацией Всемирного банка вопросы внедрения блокчейна в государственные секторы
21.02.2018 11:16
Заместитель министра юстиции Георгий Патаридзе и глава Национального агентства публичного реестра Папуна Угрехелидзе встретились с представителями Всемирного банка.
На встрече рассматривался вопрос внедрения блокчейн технологий в регистрационных транзакциях.
Было отмечено, что Грузия является первой страной в мире, которая успешно внедрила в регистрационное производство недвижимости блокчейн технологии и с 20 февраля 2017 года в систему отправлена информация по около миллиона выписок.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна