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Представители министерства юстиции рассмотрели с делегацией Всемирного банка вопросы внедрения блокчейна в государственные секторы


21.02.2018   11:16
Заместитель министра юстиции Георгий Патаридзе и глава Национального агентства публичного реестра Папуна Угрехелидзе встретились с представителями Всемирного банка.

На встрече рассматривался вопрос внедрения блокчейн технологий в регистрационных транзакциях.

Было отмечено, что Грузия является первой страной в мире, которая успешно внедрила в регистрационное производство недвижимости блокчейн технологии и с 20 февраля 2017 года в систему отправлена информация по около миллиона выписок.






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