Представители министерства юстиции рассмотрели с делегацией Всемирного банка вопросы внедрения блокчейна в государственные секторы

21.02.2018 11:16 Заместитель министра юстиции Георгий Патаридзе и глава Национального агентства публичного реестра Папуна Угрехелидзе встретились с представителями Всемирного банка.



На встрече рассматривался вопрос внедрения блокчейн технологий в регистрационных транзакциях.



Было отмечено, что Грузия является первой страной в мире, которая успешно внедрила в регистрационное производство недвижимости блокчейн технологии и с 20 февраля 2017 года в систему отправлена информация по около миллиона выписок.















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