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Квирикашвили: С полной ответственностью заявляю, что достижение, которое называется свободная медиа, никто не сможет тронуть


21.02.2018   11:18
В условиях нашего правительства, обвинения в давлении на СМИ являются полным абсурдом, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на заседании правительства.

«Хочу обязательно откликнуться на тот нездоровый ажиотаж, который касается т.н. давления на СМИ. В условиях нашего правительства, обвинения такого типа являются полным абсурдом.Исключено, чтобы такое происходило в условиях нашей власти. Хочу также сказать всем, что в условиях нашей власти также исключено, чтобы кто-либо использовал свой бизнес оружием для шантажа правительства и мы убедились, что именно с таким случаем имеет дело. Весь вчерашний вечер был посвящен этой тематике. Еще раз хочу сказать, что это исключено. Власть, которая принесла то, что практически дней хватает на регистрацию телевидения и начало функционирования, действительно не может принять эти обвинения. Достижение, которое называется свободная медиа, никто не сможет тронуть в нашей власти. Исключено, чтобы происходило такое, говорю с полной ответственностью», — заявил Георгий Квирикашвили.






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