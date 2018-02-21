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Премьер-министр Грузии называет «полным абсурдом» информацию о давлении на конкретные СМИ со стороны властей


21.02.2018   11:42
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили называет «полным абсурдом» информацию о давлении со стороны властей на конкретные СМИ.

Как заявил премьер на заседании правительства, исключено, чтобы в условиях их власти кто-либо использовал свой бизнес в качестве орудия шантажа властей.

«Хочу обязательно откликнуться на тот нездоровый ажиотаж, который касается т.н. давления на СМИ. В условиях нашей власти обвинения такого типа являются полным абсурдом. Исключено, чтобы такое происходило в условиях нашей власти. Хочу всем сказать, что в условиях нашей власти также исключено, чтобы кто-либо использовал свой бизнес в качестве орудия шантажа властей, и мы убедились, что имеем дело именно с таким случаем. Весь вчерашний вечер был посвящен этой тематике. Еще раз хочу сказать, что это исключено. Власть, которая принесла то, что на регистрацию и начало функционирования нового телевидения требуются практически дни, действительно не может принять эти обвинения. Достижения, которое называется свободные медиа, никто в нашей власти коснуться не сможет. Исключено, чтобы такое происходило, заявляю это с полной ответственностью», - заявил премьер-министр.






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