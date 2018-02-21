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Госдепартамент США подсчитал потери бюджета России в результате санкций
21.02.2018 11:47
Из-за действий США российский бюджет недосчитался около 3 миллиардов долларов, об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт.
Отвечая на вопрос об активности США по введению санкций в отношении России, она подчеркнула, что правительству в Вашингтоне необходимо произвести тщательный анализ всей ситуации, что займет некоторое время. "Однако мы рады, что некоторые страны прекратили закупать некоторые виды российских материалов и других ресурсов. Мы предполагаем, что сумели остановить закупки более чем на 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием", - заявила Науэрт.
По ее словам, это означает, что в российскую казну поступает меньше денег, что в Вашингтоне считают успехом "в деле привлечения России к ответственности".
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