Хатидзе: Преодоление вето не является самоцелью, мы должны многое обсудить по Общественному Вещателю

21.02.2018 12:36 Преодоление вето не являлось и не является нашей самоцелью, мы должны многое обсудить по Общественному Вещателю, — об этом заявил член парламентского большинства Георгий Хатидзе.



По его словам, парламентское большинство рассмотрело замечания президента по законопроекту, однако это оказалось недостаточным для согласования другой позиции.



«Очень важно наблюдать за этим законом в динамике, как он будет работать, как будет выполняться. Если после наблюдения сформируется картина, по которой закон негативно отразится на коммерческих телевидениях или региональных вещательных компаниях, возможно, мы основательно вернемся к нему и осуществим надлежащие поправки», — заявил Хатидзе.



По его словам, законопроект «О вещании» не направлен на негативный эффект в отношении коммерческих телевидений или региональных вещательных компаний.



«Цель закона всего одна – укрепить Общественный Вещатель», — заявил Георгий Хатидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

