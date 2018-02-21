Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузиии объяснил, кого затронет налоговая либерализация


21.02.2018   12:39
Новая налоговая инициатива, которая предусматривает внедрение льготного режима налогообложения, затронет более 120 тысяч малых предпринимателей. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикавшили.

На прошлой неделе министр финансов Грузии Мамуку Бахтадзе представил новый пакета законодательных изменений, согласно которым планируется снижение с 5% до 1% налога с оборота для малого бизнеса.
«Мы начинаем одну из масштабных реформ. И есть очень хорошая инициатива министра финансов. Пакет законодательных изменений коснется более 120 тысяч предпринимателей, имеются в виду физические лица… Это действительно масштабные изменения, значительная налоговая либерализация», — заявил Квирикашвили.

Помимо снижения налога с оборота в пять раз, есть и другое новшество. Если малым бизнесом сегодня считается предприятие с годовым оборотом до 100 тысяч лари (примерно 41 тысяча долларов) в год, то согласно новой инициативе, в эту категорию войдут предприятия с оборотом до 500 тысяч лари (примерно 205 тысяч долларов) в год.

«Конкретно эти изменения касаются малых предпринимателей и это прямо связано с их социальным положением. Очень важно поощрять бизнес в этой нише, чтобы это почувствовали на своем кармане широкие массы населения», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что о запланированных новшествах должны узнать как можно больше людей. С этой целью глава министерства финансов планирует провести встречи с представителями малого бизнеса по всей стране.

«Важно, что за этими изменениями последует и другое облегчение административного типа, которые предусматривают упрощение отношения предпринимателей с налоговыми институтами, со службой дохода. Предприниматели должны тратить очень немного времени на отношения со службой дохода — именно такие изменения и предусмотрены», — подчеркнул премьер.

В Грузии с 2014 года действует программа поддержки микро и малого бизнеса, которая помимо определенных налоговых льгот предполагает софинансирование со стороны государства новых проектов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В этом году несколько авиакомпаний начнут летать в Тбилиси
В Грузии отменят НДС на техническое обслуживание воздушного транспорта
Импорт автомобиля для личного пользования лицом с ОВЗ будет освобожден от акцизного сбора
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Министр обороны Ирана прибыл в Азербайджан
В Баку обсудили отношения между Азербайджаном и ЕС
ЕБРР думает об участии в приватизации крупнейшего банка Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна