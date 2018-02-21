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МИД Грузии: Попытки получить убежище в странах Евросоюза напрасны
21.02.2018 12:48
Попытки получить убежище в странах Евросоюза напрасны, поскольку Грузия признана безопасной страной. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Давид Залкалиани, комментируя сообщения о росте числа грузинских мигрантов в ЕС.
Дипломат призвал граждан подумать о благах, которые принес Грузии безвизовый режим со странами Шенгенской зоны, и подумать об уроне, который могут нанести их действия. «Это наше общее достижение - возможность свободно передвигаться [по Европе]. И у этого есть огромное политическое значение, поскольку это очень важный результат нашей евроинтеграции», - подчеркнул Залкалиани, передает информагентство IPN.
Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что после визовой либерализации число соискателей убежища в странах ЕС из Грузии резко возросло. Это якобы спровоцировало обсуждение в Брюсселе возможности задействования механизма приостановки безвизового режима.
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