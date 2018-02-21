Квирикашвили: Налоговые изменения коснутся более 120 тысяч предпринимателей - физических лиц

21.02.2018 12:54 Важно, чтобы в кратчайшее время все узнали о тех огромных возможностях, которые дают налоговые изменения, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Он отметил, что изменения, анонсированные на предыдущем заседании правительства, уже представлены в Налоговом кодексе на сегодняшнем заседании.



«Как известно, мы начинаем одну из масштабных реформ и очень хорошую инициативу министра финансов. Этот пакет законодательных поправок коснется более 120 000 предпринимателей - физических лиц. Речь идет о сокращении ставки в 5 раз – с 5% до 1 % и охватывает компании с оборотом до 500 000 лари. Это очень большие изменения. Это очень важная либерализация налогов. Она важна тем, что первый этап, который мы осуществили, отменив налог на прибыль, в основном затронул средних и крупных предпринимателей, а конкретно эти поправки касаются малых предпринимателей, и это напрямую связано с их социальным статусом… Также важно, что эти изменения сопровождаются и другим смягчением административного типа, очень важны изменения, которые упрощают отношения предпринимателей с налоговыми институтами, Службой доходов. Предприниматель должен потратить очень малую часть своего времени на отношения со службой доходов, именно такие изменения заложены и очень важны. О деталях будет говорить уже министр финансов с малыми предпринимателями в масштабах страны. Важно, чтобы в кратчайшие сроки все узнали о тех огромных возможностях, которые дают налоговые изменения», - заявил Квирикашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

