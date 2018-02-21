Залкалиани: Странами Евросоюза Грузия признана безопасной страной

21.02.2018 13:56 По мнению заместителя министра иностранных дел Давида Залкалиани, напрасны попытки граждан Грузии обращаться к странам членам ЕС с просьбой о предоставлении убежища.



Об этом замминистра говорил в передаче 360 градусов" телеканала "Палитраньюс".



"Тщетны попытки, обращаться к странам членам Евросоюза с просьбой о предоставлении убежища, исходя из того, что странами Евросоюза Грузия признана безопасной страной. В той же Исландии наше посольство весьма активно было включено для того, чтобы ввести Грузию в список безопасных стран, и после этого там стало меньше количество соискателей убежища.



Мы активно действуем и с нашими германскими партнерами. Должен обратиться к гражданам, которые решили поехать в Германию, их желание, и попытка найти убежище, тщетное, поскольку в Германии Грузия рассматривается безопасной страной. Свободное передвижение является нашим общим достижением. Это имеет громадное политическое значение, исходя из того, что это весомый результат нашей европейской интеграции" - заявил Давид Залкалиани.















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