Ратиани: Давление на свободные СМИ является составляющей частью политики «Грузинской Мечты»

21.02.2018 14:26 По словам члена «Европейской Грузии» Серго Ратиани, давление на свободные СМИ является составляющей частью политики «Грузинской Мечты».



Ратиани заявил журналистам, что за последние годы были зафиксированы такие случаи.



«Мы видим, что в последние годы было много случаев, когда осуществляется давление на свободные СМИ, и это попытка подорвать, разрушить и подчинить их. Мы видели, что случилось с Маэстро, и мы видели атаку на «ТВ Пирвели» на прошлой неделе, мы видим, что те же процессы начались в отношении «Иберии». Кроме того, в эти годы нападение на «Рустави 2» не прекращается, и это не исключение. Таким образом, мы видим, что это часть политики «Грузинской Мечты», — заявил Серго Ратиани.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

