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Ратиани: Давление на свободные СМИ является составляющей частью политики «Грузинской Мечты»


21.02.2018   14:26
По словам члена «Европейской Грузии» Серго Ратиани, давление на свободные СМИ является составляющей частью политики «Грузинской Мечты».

Ратиани заявил журналистам, что за последние годы были зафиксированы такие случаи.

«Мы видим, что в последние годы было много случаев, когда осуществляется давление на свободные СМИ, и это попытка подорвать, разрушить и подчинить их. Мы видели, что случилось с Маэстро, и мы видели атаку на «ТВ Пирвели» на прошлой неделе, мы видим, что те же процессы начались в отношении «Иберии». Кроме того, в эти годы нападение на «Рустави 2» не прекращается, и это не исключение. Таким образом, мы видим, что это часть политики «Грузинской Мечты», — заявил Серго Ратиани.






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