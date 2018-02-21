|
Ратиани: Давление на свободные СМИ является составляющей частью политики «Грузинской Мечты»
21.02.2018 14:26
По словам члена «Европейской Грузии» Серго Ратиани, давление на свободные СМИ является составляющей частью политики «Грузинской Мечты».
Ратиани заявил журналистам, что за последние годы были зафиксированы такие случаи.
«Мы видим, что в последние годы было много случаев, когда осуществляется давление на свободные СМИ, и это попытка подорвать, разрушить и подчинить их. Мы видели, что случилось с Маэстро, и мы видели атаку на «ТВ Пирвели» на прошлой неделе, мы видим, что те же процессы начались в отношении «Иберии». Кроме того, в эти годы нападение на «Рустави 2» не прекращается, и это не исключение. Таким образом, мы видим, что это часть политики «Грузинской Мечты», — заявил Серго Ратиани.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна