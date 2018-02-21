Данелия: В Мартвили назревает политический кризис

21.02.2018 14:39 В Мартвили назревает политический кризис, - об этом на пленарном заседании парламента Грузии заявил председатель комитета по аграрным вопросам Отар Данелия. По его словам, эскалации этой ситуации содействуют несколько членов «Грузинской мечты».



«Мы не раз говорили по поводу этой темы. Назревает политический кризис, могу сказать прямо. Господин Ираклий, хочу обратиться с просьбой к вам как исполнительному секретарю «Грузинской мечты», чтобы вы вмешались в выяснение ситуации. Поскольку факт, что ситуация нездоровая, у меня имеется информация, что несколько наших однопартийцев содействуют в определенной мере эскалации этой проблемы», - обратился Отар Данелия к Ираклию Кобахидзе.















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