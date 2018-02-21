Абашишвили: Мы увидели очередное неадекватное нападение на президента

21.02.2018 14:42 По заявлению главы администрации президента Грузии Георгия Абашишвили, нападки на президента Георгия Маргвелашвили осуществляются в то время, как он проводит встречи с различными частями общества.



«Что касается вчерашних заявлений против президента, мы увидели очередное неадекватное нападение на президента Грузии, это не ново, и не сказать, что мы сильно нервничаем, это не так. Особенно интересно, что нападки на президента Грузии происходят в тот период, когда он проводит встречи с различными частями общества, будь это студенты, неправительственный сектор или население. Большинство особенно активизируется в это время. Главная проблема большинства заключается в том, что они нервничают из-за президентских выборов, у них нет кандидата в президенты, они не могут назвать кандидата в президенты. По моему мнению, и не смогут, исходя из того, что политическая команда, которая боролась против института президента с момента прихода к власти, затруднится назвать кандидата в президенты», - заявил Георгий Абашишвили.















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