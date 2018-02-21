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В Бристоле открылось почетное консульство Грузии
21.02.2018 14:51
По информации министерства иностранных дел Грузии, посол Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили обратилась к общественности с речью на церемонии открытия консульства и представила почетного консула Дерека Пикапа.
На мероприятии Тамар Беручашвили говорила о значении открытия почетного консульства в Бристоле.
Посол сделала запись в книге почетных гостей и пожелала консулу успехов в осуществлении этой важной роли.
Девид Пикап уже много лет является председателем Ассоциации побратимсва Бристоля-Тбилиси и почетным гражданином Тбилиси.
В честь 30-летия побратимства Бристоля и Тбилиси, в состоялся ежегодный торжественный ужин «Грузинское супра», на котором присутствовали более 100 представителей, в том числе лорд-мэр Бристоля Лесли Александр. На ужине гости смогли попробовать грузинские национальные блюда и вино.
По информации МИД, отрытие почетного консульства будет способствовать углублению отношений между народами двух городов и укреплению сотрудничества в сферах экономики, культуры и туризма.
В рамках визита, Тамар Беручашвили и представитель посольства встретились с представителями местных бизнес кругов.
На встрече посол рассказала о привлекательных инвестиционных возможностях Грузии, экономическом развитии и проведении реформ. Обсуждались также перспективы развития торгово-экономических связей между городами.
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