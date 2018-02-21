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Министр образования выступает за увеличение зарплаты сотрудникам школ
21.02.2018 15:05
Зарплата всех работающих в школе - педагога, администрации и технического персонала должна увеличиться, - об этом заявил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенекели, отвечая на вопрос о том, что педагоги выражают недовольство из-за повышения зарплат только менторам и ведущим педагогам.
«Менторы и ведущие педагоги достигли этого уровня, они проделали довольно большую работу и происходит их поощрение. Дело в том, что у всех есть шанс стать ведущим учителем, а затем ментором. Так что, сейчас увеличение зарплаты коснулось ведущих педагогов и менторов, но мы ходим поощрить учителя, чтобы он перешел на следующую ступень, чтобы он повысил квалификацию, соответственно, это и для них стимул, чтобы добиться этой ступени. Хочу сказать, что в целом, вопрос зарплаты учителей является довольно серьезной темой, и лично по моему мнению, зарплата всех без исключения учителей должна быть выше и мы максимально работаем в этом направлении, чтобы достичь этой цели в кратчайшие сроки, чтобы зарплата всех учителей повысилась», - заявил Чхенкели.
По его словам, у технического персонала в школе довольно тяжелая работа.
«Довольно сложна деятельность в школе как педагогов, так и технического персонала, соответственно, я еще раз говорю, что зарплата всех работающих в школе - педагога, администрации и технического персонала должна увеличиться», - сказал Михаил Чхенкели.
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